फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Counterfeit paint being used in homes; raid on a warehouse for fake paint in Khoda.

Ghaziabad News: घरों में उपयोग हो रहा नकली पेंट, खोड़ा में नकली पेंट के गोदाम पर छापा

Sun, 13 Sep 2026 01:55 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Counterfeit paint being used in homes; raid on a warehouse for fake paint in Khoda.
खोड़ा। खोड़ा कॉलोनी में नामी कंपनी के नकली पेंट्स के उत्पादों की बिक्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक किराये के गोदाम से 4580 खाली बाल्टियां बरामद की हैं। इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी संचालक की तलाश में जुटी।
विज्ञापन

एक नामी कंपनी के डिप्टी मैनेजर टीटू शर्मा ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी कंपनी ने उनको नकली कंपनियों के उत्पादों को पकड़ने और छापेमारी करने के लिए अधिकृत किया है। सूचना के आधार पर 10 सितंबर की रात पुलिस टीम ने वंदना विहार स्थित गोदाम पर छापा मारा। गोदाम पर एक मजदूर मिला, जिसने पुलिस को बताया कि यह गोदाम शशिकांत शर्मा ने किराये पर लिया है। गोदाम में भरा माल शशिकांत शर्मा का ही है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि गोदाम की तलाशी में एक नामी कंपनी के पेंट्स के विभिन्न उत्पादों की खाली बाल्टियां मिलीं। इन बाल्टियों पर कंपनियों के नकली स्टीकर लगे थे। पुलिस ने बरामद माल को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया और गोदाम को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि टीटू शर्मा की शिकायत पर शशिकांत शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और आरोपी की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed