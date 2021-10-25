Ghaziabad News: घरों में उपयोग हो रहा नकली पेंट, खोड़ा में नकली पेंट के गोदाम पर छापा

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एक नामी कंपनी के डिप्टी मैनेजर टीटू शर्मा ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी कंपनी ने उनको नकली कंपनियों के उत्पादों को पकड़ने और छापेमारी करने के लिए अधिकृत किया है। सूचना के आधार पर 10 सितंबर की रात पुलिस टीम ने वंदना विहार स्थित गोदाम पर छापा मारा। गोदाम पर एक मजदूर मिला, जिसने पुलिस को बताया कि यह गोदाम शशिकांत शर्मा ने किराये पर लिया है। गोदाम में भरा माल शशिकांत शर्मा का ही है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि गोदाम की तलाशी में एक नामी कंपनी के पेंट्स के विभिन्न उत्पादों की खाली बाल्टियां मिलीं। इन बाल्टियों पर कंपनियों के नकली स्टीकर लगे थे। पुलिस ने बरामद माल को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया और गोदाम को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि टीटू शर्मा की शिकायत पर शशिकांत शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और आरोपी की तलाश की जा रही है।