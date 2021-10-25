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Ghaziabad News: एचडीएफसी की डिपॉजिट मशीन में मिले जाली नोट

Tue, 08 Sep 2026 01:42 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:42 AM IST
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Counterfeit notes found in HDFC deposit machine.

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गाजियाबाद। एचडीएफसी बैंक की कैश डिपॉजिट मशीन (सीडीएम) के रिजेक्ट बिन में 500 और 100 रुपये के जाली नोट मिलने का मामला सामने आया है। बैंककर्मियों ने सात 500 और एक 100 रुपये के जाली नोटों को संबंधित ब्योरे के साथ पुलिस को सौंपते हुए मामले की जांच और नोटों के स्रोत का पता लगाने की मांग की है। बैंककर्मियों ने जाली नोटों के साथ संबंधित खाता धारकों का ब्योरा भी पुलिस को सौंपा है।
नेहरूनगर स्थित एचडीएफसी बैंक के दो प्रतिनिधि सोमवार को सिहानी गेट थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि नेहरूनगर में बैंक की कैश डिपॉजिट मशीन लगी है। शनिवार को इसकी जांच के दौरान मशीन के रिजेक्ट बिन में 500 और 100 रुपये के जाली नोट मिले।
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बैंककर्मियों के मुताबिक, जाली नोट जमा करने पर सीडीएम बाकायदा संदेश भी देती है। साथ ही जमा की गई रकम में जाली नोटों की गणना नहीं करती। इसके बावजूद किसी ग्राहक ने बैंक में इसकी शिकायत नहीं की।
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जिले की सीमाओं पर जाली नोट चलाने की चर्चा : सूत्रों के अनुसार, करीब 10 दिन पहले वसुंधरा सेक्टर-1 स्थित एक रेस्तरां संचालक को 500-500 रुपये के तीन जाली नोट दिए गए थे। रेस्तरां संचालक को दो दिन बाद बैंक में नकदी जमा करने पर नोटों के जाली होने की जानकारी हुई। इसी तरह कौशांबी थाना क्षेत्र के आनंद विहार में एक सिगरेट विक्रेता को भी 500 रुपये का जाली नोट दिए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इन मामलों में दुकानदारों की ओर से पुलिस में शिकायत नहीं दी गई है।
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