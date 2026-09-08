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चीनी के दाम पड़े नरम: 10 रुपये तक की गिरावट से ग्राहकों ने ली राहत की सांस, जानें अब कितने रुपये चुकाने होंगे

Tue, 08 Sep 2026 11:14 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद Published by: Akash Dubey Updated Tue, 08 Sep 2026 11:14 PM IST
सार

प्रशासन की सख्ती के बाद चीनी के दाम 10 रुपये तक गिरे हैं। कालाबाजारी से बढ़े दाम अब 55 रुपये तक आ गए हैं।

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Consumers breathed a sigh of relief as sugar prices dropped by up to 10 rupees
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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लगातार बढ़ रहे चीनी के दामों पर प्रशासन की सख्ती के बाद 10 रुपये तक नरमी आ गई है। व्यापारियों का कहना है कि अभी और दाम कम होने की उम्मीद है। जुलाई से अगस्त तक लगातार चीनी के दाम बढ़े। फुटकर 70 और थोक में 64.50 रुपये प्रति किग्रा तक पहुंची चीनी के दाम सितंबर के पहले हफ्ते में 55 रुपये तक आ गए हैं।

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मंगलवार के चीनी के थोक रेट 5350 से 5500 रुपये प्रति क्विंतल थे। मझोले दाने की चीनी 53.50 रुपये थोक और 55 रुपये प्रति कुंतल फुटकर रेट था। वहीं, बड़े दाने की चीनी का थोक रेट 55 रुपये और फुटकर रेट 57 रुपये प्रति किग्रा तक रहा।

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चीनी के थोक विक्रेता अमर कुमार का कहना है कि एक महीने पहले चीनी के दामों में वृद्धि कालाबाजारी के कारण हुई थी। जिले में चीनी के 15 थोक कारोबारी पर सख्ती की तो पता चला कि वह स्टॉक किए हुए थे।

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