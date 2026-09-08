चीनी के दाम पड़े नरम: 10 रुपये तक की गिरावट से ग्राहकों ने ली राहत की सांस, जानें अब कितने रुपये चुकाने होंगे

लगातार बढ़ रहे चीनी के दामों पर प्रशासन की सख्ती के बाद 10 रुपये तक नरमी आ गई है। व्यापारियों का कहना है कि अभी और दाम कम होने की उम्मीद है। जुलाई से अगस्त तक लगातार चीनी के दाम बढ़े। फुटकर 70 और थोक में 64.50 रुपये प्रति किग्रा तक पहुंची चीनी के दाम सितंबर के पहले हफ्ते में 55 रुपये तक आ गए हैं।

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