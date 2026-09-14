गाजियाबाद: स्वाइन फ्लू की दस्तक से बढ़ी चिंता, संयुक्त अस्पताल में दो बच्चे भर्ती, मरीजों की संख्या 51 पहुंची

डेंगू के 21 मरीज, 222 घरों में मिला लार्वा

जिले में अब तक डेंगू के 21 और मलेरिया के 15 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने आठ दिन की जांच में 222 घरों में डेंगू का लार्वा पाया है। इनमें वैशाली, खोड़ा, राजेंद्र नगर और पंचवटी समेत कई इलाके शामिल हैं। माइक्रोबायलॉजिस्ट डॉ. सुरुचि सैनी का कहना है कि संजयनगर स्थित इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब में रोजाना 25 से 30 डेंगू के सैंपल की जांच की जा रही है। जिला मलेरिया अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्र ने बताया कि लार्वा मिलने वाले घरों में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया जा रहा है।