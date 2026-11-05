गाजियाबाद में आज सीएम योगी की पदयात्रा: कार्यक्रम में पहुंचने लगे पार्टी कार्यकर्ता, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज भाजपा की ओर से राजनगर एक्सटेंशन में लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा निकाली जाएगी। जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।

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मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बुधवार को पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी व राज्यसभा सांसद राम प्रताप सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने भी तैयारियों को परखा। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर रिहर्सल भी की गई।मुख्यमंत्री केडब्ल्यू दिल्ली-6 में जनसभा को संबोधित करने के बाद रिवर हाइट्स चौराहे तक पदयात्रा करेंगे। कार्यक्रम के मद्देनजर राजनगर एक्सटेंशन रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यातायात डायवर्जन और कार्यक्रम को देखते हुए राजनगर एक्सटेंशन और मेरठ रोड के कुछ स्कूलों ने अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि, प्रशासन की ओर से छुट्टी को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे क्षेत्रीय प्रभारी और राज्यसभा सांसद राम प्रताप सिंह ने कहा कि विपक्षी दल हंगामा कर लोगों तक झूठ पहुंचा रहे हैं। लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है। लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह यात्रा विपक्ष के झूठ का जवाब होगी। इसमें मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े भी शामिल रहेंगे। भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने बताया कि पदयात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल होंगे। लोगों की सुविधा के लिए पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगे।