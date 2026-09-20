फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Clash between two groups in Tronica City over a comment made by a teenage girl

Ghaziabad News: ट्रोनिका सिटी में किशोरी के कमेंट से दो पक्षों में मारपीट

Sun, 20 Sep 2026 02:13 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Clash between two groups in Tronica City over a comment made by a teenage girl
लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात किशोरी के एक कमेंट के कारण दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पावी सादिकपुर स्थित सीआरएसए स्कूल के पीछे करीब रात नौ बजे विवाद हुआ। 14 वर्षीय एक किशोरी ने दूसरी 16 वर्षीय किशोरी से कहा था कि वह युवक से बात करती है। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट हो गई। पुलिस के मुताबिक मौके पर किसी भी पक्ष के व्यक्ति को चोट लगी हुई नहीं मिली। एसीपी लोनी रामकिशन मारपीट की वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझा कर झगड़ा शांत कराया। संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती। किसी भी पक्ष की ओर से अभी तक पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed