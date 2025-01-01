फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Claim: No power outages during the festival; Energy Corporation gears up.

दावा : त्योहार पर नहीं गुल होगी बिजली, ऊर्जा निगम ने कसी कमर

Tue, 22 Sep 2026 01:54 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Claim: No power outages during the festival; Energy Corporation gears up.
मुरादनगर दिल्ली मेरठ मार्ग स्थित बिजली घर में फॉल्ट होने पर ठीक करते विद्युत कर्मी। स्रोत: ऊर्ज
गाजियाबाद। नवरात्र, दशहरा और दीपावली पर बिजली कटौती व ट्रिपिंग से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निगम ने त्योहारों के दौरान 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति का दावा किया है। इसके लिए जर्जर लाइनों को दुरुस्त करने, ट्रांसफार्मरों की मरम्मत और सब-स्टेशनों की मेंटेनेंस का काम नवरात्र से पहले पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, शहर और देहात के कई इलाकों में अभी दो से ढाई घंटे तक बिजली कटौती हो रही है।
विज्ञापन

बिजनेस प्लान 2025-26 के तहत स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने के लिए ऊर्जा निगम जोन-1 के मुख्य अभियंता पवन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि मेंटेनेंस और बिजनेस प्लान से जुड़े सभी प्रमुख कार्य नवरात्र की शुरुआत से पहले हर हाल में पूरे कर लिए जाएं, ताकि त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में परेशानी न हो।
विज्ञापन

बैठक में ढीले तारों को कसने, ट्रांसफार्मरों के अपग्रेडेशन और सब-स्टेशनों की ओवरहॉलिंग का काम समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों के अनुसार, नवरात्र, दशहरा और दीपावली के दौरान बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या पैदा होती है। समय रहते जरूरी काम पूरे होने से तकनीकी खामियों और फाल्ट की घटनाओं को कम किया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति देना प्राथमिकता है। बिजनेस प्लान के तहत सभी जरूरी मेंटेनेंस और मरम्मत कार्य नवरात्र से पहले निपटाने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


कई इलाकों में कटौती से परेशान रहे लोग
त्योहारों से पहले निर्बाध बिजली आपूर्ति के दावे के बीच प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार, गोविंदपुरम, मेरठ रोड, राजनगर एक्सटेंशन, नंदग्राम, मोदीनगर और मुरादनगर के देहात क्षेत्रों में दो से ढाई घंटे तक बिजली कटौती हुई। अचानक हुई कटौती से स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed