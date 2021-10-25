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Ghaziabad News: बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी, आभूषण चोरी

Mon, 31 Aug 2026 12:40 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:40 AM IST
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Cash and jewelry stolen after breaking the lock of a locked house
बुलंदशहर। चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी, आभूषण चोरी कर लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। राजवीर सिंह ने नगर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि वह इंद्रा नगर स्थित उषा परिहार नर्सिंग होम के सामने एक मकान में किराए पर परिवार के साथ रहते हैं। गत 27 अगस्त की शाम परिवार के साथ कोतवाली डिबाई क्षेत्र के पैतृक गांव नगला तलवार गए थे। मकान पर ताला लगा हुआ था। 28 अगस्त की रात जब वे वापस घर पहुंचे, तो मुख्य गेट और कमरों के ताले टूटे मिले। कमरों का सामान बिखरा पड़ा था।
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कमरे की अलमारी में रखे 15 हजार रुपये , करीब 300 ग्राम वजन के चांदी के दो करधनी, एक सोने की चेन, लगभग 20 ग्राम का सोने का नेकलेस और मंगलसूत्र गायब मिला। जिसे अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। सूचना पर पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना करते हुए पीड़ित से घटना की जानकारी ली। कोतवाली नगर प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
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