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Ghaziabad News: पीआरडी जवान और मां से मारपीट के मामले में चार पर केस दर्ज

Thu, 05 Nov 2026 01:01 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:01 AM IST
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Case registered against four individuals in connection with the assault on a PRD jawan and his mother
मोदीनगर। नगर के गांव शाहजहांपुर में पटाखे दिलाने से इन्कार करने पर पीआरडी जवान और उनकी मां से मारपीट के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। गांव शाहजहांपुर निवासी अंकुर पीआरडी में जवान हैं। वर्तमान में अंकुर की तैनाती निवाड़ी थाने में है। बीते रविवार को वह घर पर थे। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोसी उनके घर पहुंचा और पटाखे दिलाने का दबाव बनाया। अंंकुर ने मना किया तो आरोपी आग बबूला हो गया और अपने साथियों के साथ मिलकर अंकुर को पीट दिया। आरोपियों ने बीच-बचाव कराने आईं अंकुर की मां सुखबीरी की भी पिटाई कर दी। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के अनुसार सागर, सुभाष, आकाश और जोगेंद्र उर्फ जोगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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