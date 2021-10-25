Ghaziabad News: कमेटी के नाम पर छह महिलाओं से लाखों रुपये की ठगी, केस दर्ज

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गांव पैंगा की रहने वाली महिला रामवीरी की शिकायत के अनुसार गांव निवासी महिला गीता ने उन्हें कमेटी के नाम पर अच्छे मुनाफे का लालच दिया और गांव की कई महिलाओं की कमेटी शुरू कर दी। रामवीरी, कमेश, अंजु, रामबती, कविता और सरिता आदि सहित कई महिलाओं ने गीता के पास पांच सौ रुपये लेकर 15 सौ रुपये महीना की कमेटी डाली। उन्होंने वर्ष 2020 से 2023 तक लगातार कमेटी जमा की। समय पूरा होने पर महिलाओं ने रकम मांगी। आरोप है कि शुरू में आरोपी गीता उन्हें टरकाती रही और बाद में रकम देने से इन्कार कर दिया। आरोप है कि रकम मांगने पर महिला ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। महिलाओं ने निवाड़ी पुलिस से मामले की शिकायत की मगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद महिलाओं ने पुलिस कमिश्नर से मामले की शिकायत की। पुलिस कमिश्नर ने निवाड़ी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के अनुसार गीता निवासी गांव पैंगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।