Ghaziabad News: पति के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज

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साहिबाबाद। एक महिला ने पति के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। आयुक्त के निर्देश पर साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि करीब चार वर्ष पहले उसने प्रेम विवाह किया था। कुछ समय बाद पति ने दूसरी महिला से शादी करके उसी के साथ रहने लगा। उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो 17 सितंबर को महिला थाने में सुनवाई थी। आरोप है कि पति ने उसे सुनवाई में जाने पर जान से मारने की धमकी दी। इससे वह डरने के कारण वहां नहीं गईं। उसी रात करीब 10 बजे पूर्व पति जबरन उसके कमरे में घुसकर बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम का सूचना देकर थाने में शिकायत की थी। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच करके कार्रवाई की जाएगी।