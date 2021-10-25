Ghaziabad News: हादसे में युवक की मौत के मामले में साथी पर केस
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
लोनी। ट्रोनिका सिटी के भगत सिंह चौक के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने रिपार्ट दर्ज कराई है। परिजनों ने उसके साथी चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दी।
एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि पूजा कॉलोनी निवासी जगराम ने शिकायत दी थी। जगराम ने बताया कि पांच सितंबर को सवा तीन बजे उनके बेटे विकास को साथी ने बुलाया था। भगत सिंह चौक के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। विकास चालक के बराबर वाली सीट पर बैठा था। दुर्घटना में उसकी गर्दन कट जाने से मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने रामपार्क निवासी राकेश राय पर लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया। पुलिस ने राकेश राय के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि पूजा कॉलोनी निवासी जगराम ने शिकायत दी थी। जगराम ने बताया कि पांच सितंबर को सवा तीन बजे उनके बेटे विकास को साथी ने बुलाया था। भगत सिंह चौक के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। विकास चालक के बराबर वाली सीट पर बैठा था। दुर्घटना में उसकी गर्दन कट जाने से मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने रामपार्क निवासी राकेश राय पर लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया। पुलिस ने राकेश राय के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन