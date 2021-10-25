Ghaziabad News: युवक के पैर पर चढ़ी कार, विरोध पर मारपीट
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:59 AM IST
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साहिबाबाद। साहिबाबाद थानाक्षेत्र के अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार का पहिया युवक के पैर पर चढ़ गया। उन्होंने विरोध जताया तो दो युवक और एक महिला ने उनसे मारपीट की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीड़ित राजीव कुमार निवासी डीएलएफ कॉलोनी ने साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 19 सितंबर को वह अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास खड़े थे। उसी दौरान लाल रंग की एक कार गलत दिशा से आई और उनके पैर पर पहिया चढ़ गया। उन्होंने विरोध किया तो कार से दो युवक और एक महिला निकलकर आए। आरोप है कि तीनों ने उनके साथ मारपीट की और पीछे धकेल दिया। इस दौरान उनके सिर में गहरी चोट लगी। राहगीरों ने उनको अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित ने रविवार को शिकायत दर्ज कराई है। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि मारपीट के दौरान पीछे धकेलने से सिर में चोट लगी है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की जा सके।
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