गाजियाबाद: डंपर की टक्कर से चारों खाने चित्त हुई कार, बनी आग का गोला, सवार लोगों को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल

गाजियाबाद में ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के मीरपुर हिंदू डंपिंग ग्राउंड स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के पास शनिवार रात डंपर और कार की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई और पूरी तरह जल गई। हालांकि, कार में सवार चारों लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

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पचायरा गांव में रहने वाले प्रवीण पुत्र सुंदर, सतपाल पुत्र अतरू, विमला पत्नी सुंदर और मीनू पुत्री तेजपाल मीरपुर हिंदू की ओर कार से जा रहे थे। इसी दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट से एक डंपर बाहर निकल रहा था। डंपर की कार से टक्कर हो गई, जिसके बाद ऑरा कार पलट गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला। इसके कुछ ही देर बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते वह पूरी तरह जल गई।सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सभी को मामूली चोट आई है। पुलिस के मुताबिक कार में सवार किसी व्यक्ति को आग से कोई नुकसान नहीं हुआ। सूचना पर ट्रॉनिका सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि हादसे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।