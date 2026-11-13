Ghaziabad News: सांड को बचाने के चक्कर में पिलर से टकराई कार, नीचे उतरे मालिक को दूसरी कार ने कुचला

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एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र के मोहल्ला शिवधान निवासी मीनाक्षी शर्मा के अनुसार, 23 अक्तूबर की रात वह अपने पति अनुज शर्मा के साथ कार से विजयनगर से एएलटी की ओर जा रही थीं। रात करीब 12 बजे एएलटी चौराहे के पास सड़क पर अचानक सांड आ गया। उसे बचाने के चक्कर में कार पिलर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई।हादसे के बाद अनुज कार से नीचे उतरकर नुकसान देखने लगे। इसी दौरान पीछे से आई कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में अनुज गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से पत्नी उन्हें एमएमजी अस्पताल ले गईं, जहां से गंभीर हालत के चलते नोएडा के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। 26 अक्तूबर को उपचार के दौरान अनुज की मौत हो गई।शिकायतकर्ता के अनुसार हादसे और पति के उपचार में व्यस्त रहने के कारण वह समय पर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करा सकीं। एसीपी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी कार चालक बिजेंद्र कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।