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Ghaziabad News: सरकारी जमीन का सौदा कर 56.70 लाख रुपये ठगे, तीन पर रिपोर्ट

Sat, 17 Oct 2026 02:23 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:23 AM IST
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bull
अनूपशहर। जमीन दिलाने के नाम पर 56 लाख 70 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन लोगों ने पीड़ित को मुनाफे वाली जमीन का झांसा दिया। रकम लेने के बाद आरोपी बैनामा कराने में टालमटोल करते रहे।
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बाद में पता चला कि जिस जमीन का सौदा हुआ था, वह सरकारी थी। पीड़ित विशाल ने एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी के आदेश पर अनूपशहर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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जाट कॉलोनी निवासी विशाल की मुलाकात विवेक समेत तीन लोगों से हुई थी। विशाल ने अपनी मामी निकिता राणा, मामा रोबिन कुमार और मौसी अपूर्वा राणा के खातों से रुपये जमा कराए। कुल 56 लाख 70 हजार रुपये ऑनलाइन व नकद माध्यम से दिए गए। 12 मई को बैनामा कराने बुलाने पर जमीन के सरकारी होने का पता चला। आरोपियों ने रकम लौटाने से इन्कार किया और जान से मारने की धमकी भी दी।
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सीओ अनूपशहर शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। नामजद आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। मामले में बैंक खातों और लेनदेन की गहनता से पड़ताल की जा रही है।
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