Ghaziabad News: संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला युवती का शव

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खोड़ा। थानाक्षेत्र में रविवार देर रात एक युवती का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस को युवती की सहेली ने घटना की सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जता रही है। हालांकि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मूलरूप से जालौन के रामनगर निवासी बच्चू गोयल की बेटी दीक्षा गोयल (22) खोड़ा के अनिल विहार में अपनी सहेली के साथ किराये पर रहती थी। जबकि सहेली नोएडा सेक्टर-63 की एक कंपनी में काम करती थीं। उन्होंने बताया कि रविवार देर रात करीब साढ़े 12 बजे वह ऑफिस से लौटीं तो कमरे का गेट नहीं खुला। खिड़की से देखा तो दीक्षा फंदे पर लटकी हुई थी। उसने 112 पर सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर उसे उतारा। शुरुआती जांच में पता चला है कि दीक्षा की एक युवक से बात होती थी। पुलिस ने मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।