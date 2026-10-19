Ghaziabad News: अज्ञात का शव मिला, पुलिस शिनाख्त में जुटी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:37 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:37 AM IST
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साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के विक्रम एन्क्लेव की गली नंबर-एक में शनिवार को खाली प्लॉट में भरे पानी में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव पानी में डूबा हुआ था और उससे दुर्गंध आ रही थी।
स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाया। पुलिस शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही, मामले की जांच कर मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक, 17 अक्तूबर को विक्रम एन्क्लेव की गली नंबर-एक के निवासियों ने पीआरवी को सूचना दी कि गली में स्थित खाली प्लॉट में एक व्यक्ति का शव पड़ा है और उससे दुर्गंध आ रही है। एसीपी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही शालीमार गार्डन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। शुरुआती आशंका थी कि शव का सिर नहीं है, लेकिन बाहर निकालने पर सिर सहित पूरा शव मिला।
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पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरने और पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाया। पुलिस शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही, मामले की जांच कर मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
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पुलिस के मुताबिक, 17 अक्तूबर को विक्रम एन्क्लेव की गली नंबर-एक के निवासियों ने पीआरवी को सूचना दी कि गली में स्थित खाली प्लॉट में एक व्यक्ति का शव पड़ा है और उससे दुर्गंध आ रही है। एसीपी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही शालीमार गार्डन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। शुरुआती आशंका थी कि शव का सिर नहीं है, लेकिन बाहर निकालने पर सिर सहित पूरा शव मिला।
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पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरने और पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।