Ghaziabad News: लोनी में फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, पति पर रिपोर्ट दर्ज

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बागपत के ग्राम बसौद निवासी चांद खां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बहन शाइस्ता की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले राशिद से हुई थी। दोनों लोनी के इकराम नगर में किराये के मकान में रह रहे थे। आरोप है कि शादी के बाद से राशिद और उसके परिजन शाइस्ता से दहेज और सामान की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना की जाती। इससे परेशान होकर शाइस्ता करीब एक माह तक अपनी बहन समा के घर पर रही। इस दौरान उसने पति और ससुरालियों की मारपीट व दहेज की मांग की जानकारी दी थी। बाद में राशिद उसे समझाकर वापस ले गया। 16 सितंबर को परिजनों को अज्ञात नंबर से शाइस्ता की मौत की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर उसका शव फंदे पर लटका मिला। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।