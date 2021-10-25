Ghaziabad News: कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा मासूम का शव

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एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल के अनुसार, बच्चे की मां प्रियंका ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोमवार सुबह करीब साढ़े सात बजे वह काम पर गई थी। घर पर उसका नौ माह का बेटा, पति अभिषेक और ननद खुशबू मौजूद थे। सुबह करीब साढ़े दस बजे घर लौटने पर उसने पति से बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बच्चा कमरे में सो रहा है। आरोप है कि बच्चे की सांसें थम चुकी थीं और उसके गले पर खरोंच के निशान थे।प्रियंका का यह भी आरोप है कि पति ने बच्चे की मौत को प्राकृतिक बताकर शव दफनाने का दबाव बनाया। इसके बाद गांव में बच्चे के शव को दफना दिया गया।बच्चे को छत तक उछालने का भी आरोपप्रियंका ने पुलिस को बताया कि उसका पति नशे का आदी है। दोनों की शादी वर्ष 2022 में हुई थी। करीब चार वर्ष बाद उनके घर संतान हुई थी। आरोप है कि कुछ दिन पहले पति ने उसकी पिटाई भी की थी। महिला का कहना है कि पति ने एक बार बेटे को गोद में लेकर छत तक उछाल दिया था। इस दौरान बच्चे के हाथ छत के पंखे की पंखुड़ियों से टकरा गए थे, जिससे खरोंच आ गई थी। महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि दिवाली की रात विवाद होने पर पति ने बच्चे को मारने की धमकी भी दी थी।