Ghaziabad News: आंबेडकर पार्क के पास मिला अज्ञात युवक का शव

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मुरादनगर। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क के पास एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि पुलिस को आंबेडकर पार्क के पास शव मिलने की जानकारी मिली थी। पुलिस दल मौके पर पहुंचा और जांच-पड़ताल की। मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। काफी कोशिशों के बाद भी युवक की पहचान नहीं हो सकी है। एसीपी के अनुसार, मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।