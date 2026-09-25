Ghaziabad News: अभय खंड में युवक का शव फंदे से लटका मिला

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इंदिरापुरम (गाजियाबाद)। अभय खंड चौकी क्षेत्र में बृहस्पतिवार रात को 26 वर्षीय युवक का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ। पुलिस मौत के पीछे के कारणों को जानने में जुटी है। पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान अमन (26) के रूप में हुई है। वह मूलरूप से मुजफ्फरनगर के छापर गांव का रहने वाला था और वर्तमान में परिवार के साथ अभय खंड स्थित फ्लैट में रहता था। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि अमन लोनी की एक फैक्ट्री में कर्मचारी था। कुछ समय से अमन तनाव में चल रहा था। बृहस्पतिवार को उसने फ्लैट में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान अमन का परिवार छापर में जागरण में शामिल होने के लिए गया था। सूचना के बाद अभय खंड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसीपी का कहना है कि यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अमन किस वजह से तनाव में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।