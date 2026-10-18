Ghaziabad News: कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव

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शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रही है।विजय शाहजहांपुर जिले के कलान खुर्द गांव का निवासी था। वह करीब एक महीने पहले रोजगार की तलाश में गाजियाबाद आया था। यहां वह शहीद नगर में दो अन्य साथियों के साथ किराये के कमरे में रहता था। शुक्रवार रात करीब 11 बजे विजय के साथी काम से लौटे। उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला।काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर साथियों ने खिड़की से अंदर झांककर देखा। इस दौरान विजय का शव फंदे से लटका दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस और परिजनों को सूचना दी गई।एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। विजय के माता-पिता गाजियाबाद पहुंचे, पर उन्हें यह कदम उठाने का कारण समझ नहीं आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।