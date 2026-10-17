Ghaziabad News: नाले में मिले शव की हुई पहचान

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लोनी। अशोक विहार कॉलोनी के सामने दिल्ली सहारनपुर मार्ग स्थित नाले में मिले शव की पुलिस पहचान करने में सफल हो गई है। मृतक की पहचान बार्डर थानाक्षेत्र की कच्चा बलराम नगर कॉलोनी निवासी साबिर (45) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि वह मजदूरी करता था। बृहस्पतिवार को नाले में उसका शव मिला था। पत्नी नफीसा ने सोशल मीडिया पर फोटो देखकर शुक्रवार दोपहर को पति की शिनाख्त की है। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। मृतक की पत्नी ने किसी से रंजिश होने से इंकार किया है।

