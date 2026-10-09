Ghaziabad News: बाइक सवारों ने ड्यूटी से लौट रहे युवक पर किया हमला, हालत गंभीर

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जलालपुर गांव निवासी हिमांशु पुत्र सुनील कुमार साहिबाबाद की एक निजी कंपनी में काम करता है। बृहस्पतिवार रात करीब सवा आठ बजे वह ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। आरोप है कि जलालपुर मार्ग स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंचने पर बाइक सवार दो युवकों ने उसकी स्कूटी रुकवा ली और उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। हिमांशु सड़क पर गिर पड़े। गंभीर हालत में उनको मोदीनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विज्ञापन

जलालपुर गांव निवासी हिमांशु पुत्र सुनील कुमार साहिबाबाद की एक निजी कंपनी में काम करता है। बृहस्पतिवार रात करीब सवा आठ बजे वह ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। आरोप है कि जलालपुर मार्ग स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंचने पर बाइक सवार दो युवकों ने उसकी स्कूटी रुकवा ली और उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। हिमांशु सड़क पर गिर पड़े। गंभीर हालत में उनको मोदीनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुरादनगर। जलालपुर मार्ग पर बृहस्पतिवार रात बाइक सवार दो युवकों ने ड्यूटी से घर लौट रहे स्कूटी सवार युवक पर हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि युवक को गोली लगी है या धारदार हथियार से हमला किया गया है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली थी, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बाइक सवार युवकों की तलाश में जुटी है।