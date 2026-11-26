गाजियाबाद: भारतीय किसान यूनियन शक्ति मंच ने भोजपुर टोल पर किया हंगामा, कर रहे ये मांग; पुलिस ने कराया शांत
अमर उजाला नेटवर्क, मोदीनगर (गाजियाबाद) Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 26 Nov 2026 12:43 PM IST
सार
भारतीय किसान यूनियन ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। किसानों ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के भोजपुर टोल पर हंगामा किया।
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विस्तार
भारतीय किसान यूनियन शक्ति मंच के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को हंगामा किया। यह घटना दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के भोजपुर टोल पर हुई। कार्यकर्ता अपने संगठन के पदाधिकारियों की गाड़ियों को टोल फ्री करने की मांग कर रहे थे।
उनकी यह मांग टोल प्लाजा पर प्रदर्शन का मुख्य कारण बनी। मौके पर पुलिस बल मौजूद था। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को समझाया। समझाने के बाद कार्यकर्ता शांत हो गए। पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में आई।
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उनकी यह मांग टोल प्लाजा पर प्रदर्शन का मुख्य कारण बनी। मौके पर पुलिस बल मौजूद था। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को समझाया। समझाने के बाद कार्यकर्ता शांत हो गए। पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में आई।
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