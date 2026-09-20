भारत सिंह मौत मामला: रील बनाने का झांसा दे ट्रेन के गेट पर बुलाया, फिर दिया धक्का; 1 करोड़ रुपये का भी कनेक्शन

भारत सिंह की ट्रेन से गिरकर हुई मौत के मामले में नया और गंभीर आरोप सामने आया है। विजयनगर पुलिस के मुताबिक देवेश कुमार ने भारत सिंह को रील बनाने का झांसा देकर ट्रेन के गेट पर खड़ा किया और मौका देखकर उसे ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। आरोप है कि उगते सूरज के साथ रील बनाने के बहाने भारत को ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा किया गया। जैसे ही भारत ने सूरज की ओर देखा, उसी दौरान उसे धक्का दे दिया गया।

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भारत सिंह के बैंक खाते में साइबर ठगी से जुड़े करीब एक करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए थे। परिजनों का दावा है कि भारत को अपने खाते के इस्तेमाल और इन ट्रांजेक्शन की जानकारी नहीं थी। इसी मामले की जांच आगे बढ़ने पर भारत और देवेश जांच टीम के संपर्क में आए थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि इसी जांच से बचने के लिए भारत की हत्या की साजिश रची गई।