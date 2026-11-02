Ghaziabad News: विशेष बैरक में रखे गए आजम खां, बेड न मिलने पर जेल प्रबंधन से नाराज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जेलर किशोर कुमार दीक्षित ने बताया कि आजम खां को दोपहर करीब 1:30 बजे जिला कारागार लाया गया था। शुरुआत में उन्होंने क्वारंटाइन रूम की व्यवस्था पर नाराजगी जताई और उसमें बेड लगाने की मांग की। हालांकि जेल के नियमों का हवाला देते हुए प्रबंधन ने उन्हें बेड उपलब्ध कराने से इन्कार कर दिया। इस पर आजम खान ने नाराजगी जताई और अपने खराब समय को कोसा।जेल प्रबंधन के मुताबिक, रामपुर जेल से मिली सात लाइन की मेडिकल रिपोर्ट और साथ लाई गई पुरानी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आजम खान को लीवर और हृदय संबंधी बीमारी की दवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। सोमवार को जेल की चिकित्सा टीम उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उन्हें जरूरत की दवाएं और कमर दर्द से संबंधित जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया जा सकता है।.......जेल के बाहर इकठ्ठा हुए समर्थकभारी पुलिस बल की तैनाती के बीच जब दोपहर में आजम खान को वाहन से जेल के प्रवेश द्वार पर लाया गया और पौने तीन बजे तक सभी जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें जेल में दाखिल कर लिया गया। इस दाैरान जेल के बाहर मौजूद समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की, जिससे कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया, हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी और व्यवस्था को नियंत्रित रखा। जेल परिसर के बाहर गाजियाबाद के राजनगर निवासी उनकी मुंह बोली बेटी एकता कौशिक भी वहां मौजूद रहीं। इस दौरान धौलाना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक असलम चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आजम खान हमारे नेता हैं और उन्हें मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने की सजा के तौर पर सरकार द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया है। इस दौरान उनके समर्थकों ने कंबल और चादर समेत कुछ उपहार दिए। नियमों के अनुसार पहले कंबल और चादर अंदर जाने से रोका गया हालांकि बाद में साथ ले जाने दिया गया।