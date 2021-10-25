Ghaziabad News: 15 दिनों में 30 बकायेदारों ने उठाया ओटीएस का लाभ
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:14 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
साहिबाबाद। गृहकर के बकाये पर ब्याज और अधिभार में राहत देने के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का टीएचए में 15 दिन में 30 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गृहकर जमा किया है। इनमें मोहन नगर जोन के 12 और वसुंधरा जोन के 18 करदाता शामिल हैं। योजना के तहत बकाया गृहकर जमा करने वाले करदाताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज और अधिभार में राहत मिल रही है। सीटीओ अरुण सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए करदाताओं को पहले पंजीकरण कराना होता है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर बकाया गृहकर जमा किया जा सकता है। आने वाले दिनों में ओटीएस योजना के संबंध में अधिक से अधिक करदाताओं को जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जोन स्तर पर लोगों को योजना की शर्तों और भुगतान प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। वहीं, निगम को उम्मीद है कि योजना से गृहकर की वसूली बढ़ेगी और पुराने बकायों का निस्तारण भी तेजी से हो सकेगा।
विज्ञापन