Ghaziabad News: ऑटो चालक पर महिला के गहने चोरी करने का आरोप

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कुसुमलता निवासी बनवारीपुर गौतमबुद्धनगर ने पुलिस को बताया कि वह लालकुआं जाने के लिए मोहन नगर बस स्टैंड पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। कांवड़ यात्रा के दौरान वह एक ऑटो में बैठी। ऑटो चालक ने उसे बातों में उलझाया। उसने कुसुमलता के सोने की चैन, सोने की बाली, एक जोड़ी झुमकी और 7000 रुपये पर्स में रखवाए। चालक ने ये सभी सामान उसके बैग में रखवा दिए। इसके बाद चालक ने चोरी से पर्स उसके बैग से निकाल लिया। ऑटो चालक कुसुमलता को रास्ते में उतारकर फरार हो गया। कुसुमलता ने बताया कि घटना के बाद वह अपने गांव बनवारीपुर, गौतमबुद्ध नगर चली गई थी। अब उन्होंने समय निकालकर रविवार को साहिबाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा।