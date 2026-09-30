प्रदूषण पर प्रहार: धातु गलाने वाली 34 फैक्टरियां सील

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लोनी। जिला प्रशासन ने मंगलवार को संयुक्त टीम ने लोनी बॉर्डर थानाक्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में धातु गलाकर प्रदूषण फैलाने वाली 34 फैक्टरियों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान सभी फैक्टरियों के विद्युत कनेक्शन भी काट दिए गए। प्रदूषण फैलाने वाली अवैध फैक्टरियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। लोनी एसडीएम दीपक कुमार ने बताया कि संयुक्त टीम ने बेहटा हाजीपुर, सेवाधाम, अमित विहार, कृष्णा नगर फेस-1 और फेस-2 में संचालित फैक्टरियों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई स्थानों पर अवैध रूप से धातु गलाने का काम होते पाया गया तो 34 फैक्टरियों को सील कर दिया। साथ ही विद्युत निगम ने कनेक्शन काट दिए। अचानक हुई कार्रवाई से फैक्टरी संचालकों में हड़कंप मच गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर फैक्टरियों को बंद कराया और सील की कार्रवाई पूरी की। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार रति गुप्ता के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी), विद्युत निगम और पुलिस भी मौजूद रही।