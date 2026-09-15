Ghaziabad News: एटीएस में 19वीं मंजिल वाले ने नीचे फ्लैट वाले के यहां फेंका कूड़ा, विरोध पर हमला
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:10 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:10 AM IST
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इंदिरापुरम। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की एटीएस एडवांटेज सोसायटी में कूड़ा फेंकने को लेकर दो पड़ोसियों में झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। पीड़ित ने बालकनी की फाइबर शीट तोड़ने और जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है।
एटीएस की 18वीं मंजिल पर रहने वाले बृजेश सिंह ने शिकायत दी है कि उनके ऊपर 19वीं मंजिल पर रहने वाले अनुपम जैन, रिजु जैन और आयुष गोयल अक्सर ऊपर से कूड़ा और गंदा पानी फेंकते हैं, जो उनकी बालकनी में गिरता है। विरोध करने पर आरोपी गाली-गलौज और मारपीट की धमकी देते हैं।
पीड़ित के मुताबिक कूड़े से बचने के लिए उन्होंने बालकनी में फाइबर की ग्रीन शेड लगवाई थी। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने सोसायटी के वॉट्सएप ग्रुप पर शीट तोड़ने की धमकी भरा मैसेज भेजा और फिर शीट तोड़ दी। तोड़ने के बाद फिर ग्रुप पर लिखा- जैसा कहा था, वैसा कर दिया।
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पीड़ित का कहना है कि घटना से परिवार दहशत में है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि शिकायत पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जा रही है।
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एटीएस की 18वीं मंजिल पर रहने वाले बृजेश सिंह ने शिकायत दी है कि उनके ऊपर 19वीं मंजिल पर रहने वाले अनुपम जैन, रिजु जैन और आयुष गोयल अक्सर ऊपर से कूड़ा और गंदा पानी फेंकते हैं, जो उनकी बालकनी में गिरता है। विरोध करने पर आरोपी गाली-गलौज और मारपीट की धमकी देते हैं।
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पीड़ित के मुताबिक कूड़े से बचने के लिए उन्होंने बालकनी में फाइबर की ग्रीन शेड लगवाई थी। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने सोसायटी के वॉट्सएप ग्रुप पर शीट तोड़ने की धमकी भरा मैसेज भेजा और फिर शीट तोड़ दी। तोड़ने के बाद फिर ग्रुप पर लिखा- जैसा कहा था, वैसा कर दिया।
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पीड़ित का कहना है कि घटना से परिवार दहशत में है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि शिकायत पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जा रही है।