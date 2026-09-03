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Ghaziabad News: कान्हा से जुड़ा अटूट रिश्ता, गोविंद-माधव-राधिका हैं घर के सदस्य

Thu, 03 Sep 2026 01:56 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:56 AM IST
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An unbreakable bond with Kanha; Govind, Madhav, and Radhika are members of the household.
पारुल शर्मा, कान्हा वाली खबर
गाजियाबाद। सच्ची भक्ति में भगवान और भक्त के बीच की दूरी मिट जाती है। इसके बाद ईश्वर केवल मंदिर की मूर्ति नहीं रहते, बल्कि घर के आंगन में परिवार के सदस्य की तरह बस जाते हैं। शहर के रईसपुर और संजयनगर में रहने वाले कुछ परिवारों के लिए कान्हा भी कुछ ऐसे ही हैं। कोई उन्हें सखा मानकर सेवा करता है तो किसी के लिए वह भाई हैं। उनके लिए रोजाना भोग सजता है, त्योहार मनाए जाते हैं और सुख-दुख भी उन्हीं से साझा किए जाते हैं।
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16 साल से मां-बेटी कर रहीं कान्हा की सेवा
रईसपुर निवासी पारूल शर्मा के घर करीब 16 वर्ष पहले कान्हा जी आए थे, तब से वह अपनी मां मंजू शर्मा के साथ मिलकर उनकी सेवा कर रही हैं। समय के साथ परिवार में छोटे कान्हा और राधा रानी भी आईं। पारूल ने तीनों का नाम गोविंद, माधव और राधिका रखा है। पारूल बताती हैं कि उनकी मामी कान्हा जी की पूजा करती थीं। उनके भाव देखकर मामी ने उन्हें लड्डू गोपाल की मूर्ति उपहार में दी थी। तभी से वह कान्हा जी की सेवा कर रही हैं। करीब चार वर्ष पहले उन्होंने सखा के भाव से माधव को घर में लाया और दो वर्ष पहले राधिका जी भी परिवार का हिस्सा बन गईं। पेशे से शिक्षिका पारूल जब स्कूल चली जाती हैं तो उनकी मां मंजू शर्मा कान्हा जी की सेवा करती हैं। उनके लिए रोजाना तरह-तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। घर में कोई भी खाने की चीज आती है तो सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाया जाता है। परिवार के लिए उनकी सेवा पूजा से कहीं बढ़कर है।
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पूजा के लिए कान्हा हैं ‘भाई’
संजयनगर निवासी पूजा चौधरी का कान्हा जी से रिश्ता और भी खास है। वह उन्हें भगवान के साथ-साथ अपना भाई मानती हैं। पूजा अपने ‘कान्हा भाई’ से सुख-दुख साझा करती हैं और हर वर्ष उन्हें राखी भी बांधती हैं। पूजा बताती हैं कि उनकी आंटी के घर कान्हा जी की पूजा होती थी। वह हर वर्ष कान्हा जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाती थीं। पूजा के मन में भी इच्छा थी कि उनके घर कान्हा जी आएं और वह उनका जन्मदिन मनाएं। उनके भाव देखकर आंटी ने उन्हें कान्हा जी की मूर्ति उपहार में दी। पूजा का कहना है कि वह कान्हा जी से जो भी मन्नत मांगती हैं, वह पूरी हो जाती है। इसी विश्वास ने दोनों के रिश्ते को और मजबूत कर दिया है। वह हर वर्ष कान्हा जी को राखी बांधती हैं और भाई की तरह उनसे अपना सुख-दुख साझा करती हैं। करीब दो वर्ष पहले उनके घर राधा रानी भी आईं। उनकी छठी भी परिवार ने धूमधाम से मनाई।

पारुल शर्मा, कान्हा वाली खबर

पारुल शर्मा, कान्हा वाली खबर

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