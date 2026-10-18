Ghaziabad News: दशहरा के बाद संयुक्त अस्पताल में शुरू होगी इंटीग्रेटेड लैब

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जगह की कमी से अटकी थी सुविधासंयुक्त जिला अस्पताल की लैब को इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का दर्जा मिलने के बावजूद जगह की कमी के कारण मरीजों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। लैब में उपलब्ध मशीनों को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। इसके चलते पुरानी लैब को तोड़कर नए सिरे से निर्माण कराया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य में करीब दो साल से चल रहा है। निर्माण के दौरान सैंपल की जांच और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए एक ही कमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को काम करने में परेशानी हो रही है।एक ही जगह होंगी विभिन्न जांचइंटीग्रेटेड लैब का निर्माण पूरा होने के बाद जांच संबंधी गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकेगा। इससे मरीजों को अलग-अलग जांच के लिए अन्य अस्पतालों और निजी लैब पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अस्पताल में प्रतिदिन 150 से अधिक मरीजों के रक्त के नमूने लिए जाते हैं। ऐसे में नई लैब शुरू होने से जांच प्रक्रिया को बेहतर बनाने और कर्मचारियों को पर्याप्त कार्यस्थल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।एसी लगने और सफाई का काम बाकीशासन और प्रशासन की ओर से लैब जल्द शुरू करने के निर्देश मिलने के बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। निर्माण कार्य देख रहे ठेकेदार पंकज के अनुसार, अधिकांश काम पूरा हो चुका है। अब एसी लगाने और सफाई का काम शेष है। इसे पूरा करने के बाद दशहरा के बाद अस्पताल प्रबंधन को लैब हैंडओवर की जा सकती है।अस्पताल के सीएमएस डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि लैब का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। प्रयास है कि दशहरा के बाद इसे मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाए। इससे अस्पताल में जांच सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।