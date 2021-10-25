Ghaziabad News: राष्ट्रीय स्तर महिला खिलाड़ी से अभद्रता का आरोप, मारपीट का वीडियो वायरल

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एचएलएम कॉलेज परिसर में शनिवार को दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हुआ। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 600 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।आरोप है कि शनिवार शाम को किसी बात को लेकर शामली से आए खिलाड़ियों और आयोजक समिति के सदस्यों के बीच विवाद हो गया। महिला खिलाड़ी के साथ अभद्रता के आरोप के बाद मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान जमकर लात-घूंसे चले और चैंपियनशिप के मुख्य आयोजक पारुल त्यागी घायल हो गए। घटना के दो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज का कहना है कि दोनो पक्षों की तहरीर आने पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है। एचएलएम कॉलेज के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ. धीरज शर्मा का कहना है कि खिलाड़ियों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। मामला सुलझा लिया गया है। संवाद