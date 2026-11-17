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शिकायतकर्ता रोशन लाल के अनुसार, उन्होंने फरवरी 2025 में अपनी बेटी किरण देवी की शादी अंकुर विहार निवासी धनवीर के साथ की थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोग दहेज की मांग को लेकर किरण को प्रताड़ित करने लगे। जुलाई 2025 में उसे घर से निकाल दिया गया। इसके छह दिन बाद पति धनवीर, ससुर नरेश पाल, सास रेखा और अन्य रिश्तेदार मायके पहुंचे और किरण को अपने साथ ले गए।रोशन लाल का आरोप है कि अगस्त 2025 की एक रात किरण ने फोन कर बताया था कि ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद बेटी से उनका संपर्क टूट गया। काफी प्रयास के बाद भी जब उसकी कोई जानकारी नहीं मिली तो वह अपने रिश्तेदार नंदलाल और राकेश कुमार के साथ बेटी की ससुराल पहुंचे।आरोप है कि वहां ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दिया। साथ ही धमकी दी कि दहेज नहीं देने के कारण किरण की हत्या कर उसका शव ठिकाने लगा दिया गया है। इसके बाद उन्होंने अंकुर विहार थाने में बेटी की गुमशुदगी की जीडी दर्ज कराई, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा।पीड़ित का कहना है कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई बार शिकायत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद फतेहपुर की अदालत में भी प्रार्थना पत्र दिया, जिसे क्षेत्राधिकार का मामला बताते हुए निरस्त कर दिया गया। अंत में उन्होंने गाजियाबाद की अदालत का रुख किया। अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अंकुर विहार थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।