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Ghaziabad News: कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराने व मारपीट का आरोप

Fri, 16 Oct 2026 02:40 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:40 AM IST
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Allegations of forcing signatures on blank paper and physical assault
लोनी। डीएलएफ कॉलोनी में उधार दिए 31 लाख रुपये लौटाने के बावजूद अतिरिक्त रकम मांगने और कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की गई है। डीएलएफ अंकुर विहार निवासी सौरभ वर्मा ने बताया कि वह वर्ष 2022 से गौरव वर्मा के साथ निजी फर्म में काम किया था। गौरव ने कारोबार के लिए लाखों रुपये उधार लिए थे, इनमें से 31 लाख रुपये वर्ष 2022 से 2025 के बीच ऑनलाइन लौटा दिए। आरोप है कि इसके बाद भी अतिरिक्त रकम मांगी जा रही है। सात अक्तूबर की रात करीब साढ़े नौ बजे गौरव ने उन्हें कार्यालय बुलाया, वहां कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया। विरोध पर मारपीट की तो पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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