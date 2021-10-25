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Ghaziabad News: प्लॉट पर कब्जे का आरोप, छह के खिलाफ प्राथमिकी

Thu, 12 Nov 2026 01:22 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:22 AM IST
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Allegation of land plot seizure; FIR registered against six individuals

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गाजियाबाद। नंदग्राम थाना क्षेत्र के घूकना में रहने वाले ओम त्यागी ने छह लोगों पर पैतृक प्लॉट पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि आरोपियों ने प्लॉट पर अवैध रूप से दीवार और गेट लगा दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।


एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि ओम त्यागी के मुताबिक घूकना में उनका 111 गज का प्लॉट है। यह प्लॉट उनकी पैतृक संपत्ति है और खाली पड़ा था। आरोप है कि छह नवंबर 2026 को राजेश, आशु, मनोज, प्रदीप, बबीता और संजू देवी ने इस प्लॉट पर कब्जा कर लिया। उन्होंने रास्ते की तरफ दीवार और गेट लगा दिया। प्लॉट मालिक को इसकी जानकारी तब हुई जब वे वहां पहुंचे। उन्होंने प्लॉट के सामने रहने वाले मनोज और प्रदीप से पूछताछ की। मनोज और प्रदीप ने बताया कि दीवार और गेट उन्होंने ही लगाया है। जब ओम त्यागी ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें धमकी दी। उन्होंने कहा कि वे ऐसे ही प्लॉटों पर कब्जा करते हैं। दोबारा इस संबंध में बात करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। एसीपी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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