Ghaziabad News: भूखंड पर कब्जे का आरोप, आत्महत्या की दी चेतावनी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:40 AM IST
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मुरादनगर। शोभापुर गांव निवासी मुरारी लाल एक व्यक्ति पर अपने भूखंड पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर कब्जा नहीं हटाया तो आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। मामले से संबंधित दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। वायरल वीडियो में मुरारी लाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके भूखंड पर एक व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। कब्जा हटवाने के लिए वह तहसील प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। वीडियो में मुरारी लाल ने चेतावनी दी कि यदि उनके भूखंड को कब्जामुक्त नहीं कराया गया तो वह आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। उधर, एसडीएम कोमल पंवार ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर आवासीय पट्टे के मामले में पीड़ित को कब्जा दिला दिया है।
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