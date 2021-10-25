Ghaziabad News: अधूरे काम पर सीसी जारी करने का आरोप, अपील दायर

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शिकायतकर्ता पीयूष त्यागी ने बताया कि सोसायटी में निर्माण जारी होने के बावजूद जीडीए ने सीसी जारी किया। इसी अधूरे प्रमाण पत्र पर उप-पंजीयक ने अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) चुनाव करा दिए। जीडीए से कई बार जवाब मांगा गया। सूचना का अधिकार के तहत सीसी की कॉपी भी मांगी गई, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उप-पंजीयक निखलेश राजन ने कहा कि पूर्णता प्रमाण पत्र जीडीए जारी करता है। यदि विभाग ने सीसी दिया है, तो उसे जांचने का अधिकार उनके पास नहीं है। उन्होंने उसी आधार पर एओए चुनाव की अनुमति दी।