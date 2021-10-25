Ghaziabad News: अधूरे काम पर सीसी जारी करने का आरोप, अपील दायर
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:29 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:29 AM IST
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गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की राज गॉर्डन सोसायटी में काम पूरा हुए बिना पूर्णता प्रमाण पत्र (सीसी) जारी करने का आरोप लगा है। जवाब न मिलने पर मेरठ मंडल आयुक्त के यहां प्रथम अपील दायर की गई है।
शिकायतकर्ता पीयूष त्यागी ने बताया कि सोसायटी में निर्माण जारी होने के बावजूद जीडीए ने सीसी जारी किया। इसी अधूरे प्रमाण पत्र पर उप-पंजीयक ने अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) चुनाव करा दिए। जीडीए से कई बार जवाब मांगा गया। सूचना का अधिकार के तहत सीसी की कॉपी भी मांगी गई, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उप-पंजीयक निखलेश राजन ने कहा कि पूर्णता प्रमाण पत्र जीडीए जारी करता है। यदि विभाग ने सीसी दिया है, तो उसे जांचने का अधिकार उनके पास नहीं है। उन्होंने उसी आधार पर एओए चुनाव की अनुमति दी।
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शिकायतकर्ता पीयूष त्यागी ने बताया कि सोसायटी में निर्माण जारी होने के बावजूद जीडीए ने सीसी जारी किया। इसी अधूरे प्रमाण पत्र पर उप-पंजीयक ने अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) चुनाव करा दिए। जीडीए से कई बार जवाब मांगा गया। सूचना का अधिकार के तहत सीसी की कॉपी भी मांगी गई, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उप-पंजीयक निखलेश राजन ने कहा कि पूर्णता प्रमाण पत्र जीडीए जारी करता है। यदि विभाग ने सीसी दिया है, तो उसे जांचने का अधिकार उनके पास नहीं है। उन्होंने उसी आधार पर एओए चुनाव की अनुमति दी।
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