Ghaziabad News: प्लॉट के नाम पर 35.38 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

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एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि पीड़ित दीपक कुमार के मुताबिक उन्होंने वर्ष 2020 में प्रॉपर्टी डीलर विक्रम सिंह और उसके पुत्र ऋषभ से गौतमबुद्धनगर के बिसनौली गांव में 105 वर्ग गज का एक प्लॉट 37 लाख रुपये में तय किया था। दीपक ने प्लॉट के लिए नकद, पेटीएम और आरटीजीएस के माध्यम से कुल 35 लाख 38 हजार 225 रुपये का भुगतान किया। इसमें बैंक लोन से मिली राशि भी शामिल है। आरोप है आरोपियों ने प्लॉट की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर दिया। विरोध करने पर गाली-गलौज की गई। कुछ दिन बाद जब वह आरोपियों के कार्यालय पहुंचे तो विक्रम सिंह व ऋषभ और उनके कर्मचारियों ने पीड़ित से मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर कार्यालय से भगा दिया। एसीपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।