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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Allegation of forcibly making a young man drink alcohol, beating him with a pistol, and robbing him of cash

Ghaziabad News: युवक को जबरन शराब पिलाकर तमंचे से पीटने व नकदी लूटने का आरोप

Sun, 20 Sep 2026 02:06 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:06 AM IST
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Allegation of forcibly making a young man drink alcohol, beating him with a pistol, and robbing him of cash
मोदीनगर। भूपेंद्रपुरी कॉलोनी निवासी मोहित ने अपने दोस्तों पर जबरन शराब पिलाकर तमंचे की बट से हमला करने और तीस हजार रुपये व मोबाइल फोन छीनने का आरोप लगाया है। घायल मोहित शनिवार को परिवार के साथ तहसील मुख्यालय पहुंचा। उसने बताया कि बीते बृहस्पतिवार को दोस्त साहिल और अजय उसे घर से बुलाकर ले गए। आरोप है कि आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिलाई और नकदी छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। आरोपियों ने उसके चेहरे पर तमंचे की बट मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तीस हजार रुपये नकद और मोबाइल फोन छीनकर आरोपी फरार हो गए। मोहित का आरोप है कि पुलिस तीन दिन से रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, हालांकि एसीपी मोदीनगर ने जांच का भरोसा दिया है।
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