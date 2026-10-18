Ghaziabad News: दावत के बाद कैंटर से कुचलकर युवक की हत्या का आरोप

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संभल के गांव सुंदरपुर रजपुरा निवासी राकेश कुमार ने विजयनगर थाने में 17 अक्तूबर को तहरीर दी। बताया कि उनका बेटा दयाशंकर साथी भुवनेश और प्रमोद के साथ सिद्धार्थ विहार में किराये पर रहता था और ब्लिंकिट में डिलीवरी का काम करता था। 6 अक्तूबर को रौरादीप कैला देवी, संभल निवासी सोमवीर ने दयाशंकर और उसके साथियों को डीपीएस चौराहे के पास दावत पर बुलाया। सभी ने सोमवीर के कैंटर में बैठकर दावत की।दावत के बाद दयाशंकर और उसके साथी अपने वाहनों से घर लौटने लगे, सोमवीर भी कैंटर से पीछे-पीछे आ रहा था। आरोप है कि सोमवीर ने पीछे से दयाशंकर की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से दयाशंकर गिर गया और सोमवीर बिना रुके कैंटर उसके ऊपर चढ़ाकर भाग गया।अस्पताल में मौत, पुलिस ने की कार्रवाईहादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। भुवनेश और प्रमोद ने लोगों की मदद से दयाशंकर को फ्लोरेस अस्पताल में भर्ती कराया और 112 पर सूचना दी। इलाज के दौरान करीब 20 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया। हादसे में बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।रंजिश में हत्या का आरोपपिता राकेश के अनुसार सोमवीर की ससुराल उनके गांव में है। दो माह पहले एक शादी समारोह में सोमवीर और दयाशंकर के बीच मारपीट हुई थी। इसके बाद सोमवीर ने ग्रामीणों के सामने हत्या की धमकी दी थी।पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपी चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनास्थल के सीसीटीवी में भी आरोपी की लापरवाही सामने आ रही है। जांच और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी।-उपासना पांडेय, एसीपी नगर कोतवाली