Ghaziabad News: 15 नवंबर को होगी ऑल इंडिया ट्रेडिशनल शोटोकाई कराटे चैंपियनशिप

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प्रतियोगिता में सब जूनियर, कैडेट, जूनियर और सीनियर वर्ग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सभी आयु वर्गों के खिलाड़ियों के लिए काता स्पर्धाएं भी होंगी। हिंडन कराटे अकादमी के निदेशक सचिन त्यागी ने बताया कि 14 नवंबर को दोपहर तीन से शाम छह बजे तक खिलाड़ियों का पंजीकरण किया जाएगा। इसी दौरान खिलाड़ियों को एक एथलीट कार्ड और फेडरेशन की ओर से विशेष उपहार दिए जाएंगे।15 नवंबर को सुबह आठ बजे खिलाड़ियों की बैठक और प्रतियोगिता को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद सब जूनियर वर्ग के मुकाबले शाम 4:30 बजे तक, कैडेट वर्ग के मुकाबले दोपहर 2:30 बजे तक, जूनियर वर्ग के मुकाबले शाम 5:30 बजे तक और सीनियर वर्ग के मुकाबले शाम छह बजे तक आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले और समापन समारोह शाम 6:30 से रात आठ बजे तक होगा। चैंपियनशिप में हिंडन कराटे अकादमी के पांच खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इनमें किरण, विवान सिंह, अथर्व पुंडीर, रिद्धि गुप्ता और सिद्धिमा गुप्ता शामिल हैं। पांचों खिलाड़ी ऑल इंडिया स्तर की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।चैंपियनशिप का आयोजन ट्रेडिशनल शोटोकाई कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रेनशी अमित गुप्ता के नेतृत्व में किया जा रहा है।