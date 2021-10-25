Ghaziabad News: चौकी में धमाके के बाद रेलवे स्टेशन पर अलर्ट, 147 अतिरिक्त जवान तैनात

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इसके साथ ही स्टेशन परिसर में निगरानी बढ़ाने के लिए 30 नए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर तैनात जवान लगातार माइक से अनाउंसमेंट कर यात्रियों को दिशा-निर्देश दे रहे हैं। स्टेशन पर डॉग स्क्वॉड के साथ एंबुलेंस और दमकल वाहन भी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।नए 30 और पुराने 41 कैमरों से होगी निगरानीरेलवे के अनुसार, जंक्शन पर पहले 41 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। त्योहारों पर प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में उमड़ने वाली भीड़ की निगरानी के लिए चार दिन पहले 30 नए कैमरे लगाए गए हैं। अब स्टेशन पर कुल 71 सीसीटीवी कैमरे हो गए हैं। इनकी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। यहां आरपीएफ के जवान 24 घंटे कैमरों की फुटेज पर नजर रखेंगे। किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर कंट्रोल रूम से तत्काल सूचना प्रसारित की जाएगी।रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ कैमरे भी लगाए गए हैं। स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। त्योहारों के दौरान यात्रियों को आवागमन में परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है।-डीके चौहान, सहायक सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ