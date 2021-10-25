Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Alert at railway station following blast at outpost; 147 additional personnel deployed

Ghaziabad News: चौकी में धमाके के बाद रेलवे स्टेशन पर अलर्ट, 147 अतिरिक्त जवान तैनात

Wed, 11 Nov 2026 12:34 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Alert at railway station following blast at outpost; 147 additional personnel deployed
गाजियाबाद। वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए धमाके के बाद गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भैयादूज और छठ पूजा पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। स्टेशन पर पहले से तैनात 43 जवानों के अलावा विभिन्न स्टेशनों से 147 अतिरिक्त जवान बुलाए गए हैं। इनमें मुरादाबाद, अंबाला, लखनऊ, दिल्ली और कश्मीर आदि स्थानों से आए जवान शामिल हैं।
विज्ञापन

इसके साथ ही स्टेशन परिसर में निगरानी बढ़ाने के लिए 30 नए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर तैनात जवान लगातार माइक से अनाउंसमेंट कर यात्रियों को दिशा-निर्देश दे रहे हैं। स्टेशन पर डॉग स्क्वॉड के साथ एंबुलेंस और दमकल वाहन भी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।
विज्ञापन

----
नए 30 और पुराने 41 कैमरों से होगी निगरानी
रेलवे के अनुसार, जंक्शन पर पहले 41 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। त्योहारों पर प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में उमड़ने वाली भीड़ की निगरानी के लिए चार दिन पहले 30 नए कैमरे लगाए गए हैं। अब स्टेशन पर कुल 71 सीसीटीवी कैमरे हो गए हैं। इनकी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। यहां आरपीएफ के जवान 24 घंटे कैमरों की फुटेज पर नजर रखेंगे। किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर कंट्रोल रूम से तत्काल सूचना प्रसारित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

----
रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ कैमरे भी लगाए गए हैं। स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। त्योहारों के दौरान यात्रियों को आवागमन में परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है।
-डीके चौहान, सहायक सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed