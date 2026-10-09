Ghaziabad News: लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गिर सकती है गाज

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक हादसे से पहले सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था या नहीं, बारूद कहां से लाया गया और इसकी अनुमति किस स्तर पर दी गई, इन सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। स्थानीय पुलिस की भूमिका भी जांच के दायरे में है। इसके अलावा अधिकारी समिति से भी इस मामले में पूछताछ कर सकते हैं। डीसीपी ऋजुल ने बताया कि मामले की जांच एसीपी से कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। यदि किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर पुतले तैयार किए जा रहे थे, वह पुलिस चौकी से महज करीब 100 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद वहां बारूद रखे जाने और पुतले तैयार किए जाने की जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं हुई। हादसे के बाद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।हर रामलीला समिति पर पुलिस की पैनी नजरसाहिबाबाद। सामुदायिक भवन में हुए धमाकों के बाद पुलिस ने ट्रांस हिंडन जोन की सभी 13 रामलीला समितियों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। हादसे के बाद संबंधित थाना क्षेत्रों के एसएचओ ने रामलीला समितियों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और सुरक्षा इंतजामों की छानबीन की। पुलिस अधिकारियों ने समितियों से पुतले तैयार करने के स्थान, बारूद के इस्तेमाल, उसे रखने की जगह और सुरक्षा इंतजामों के बारे में पूछताछ की है। शुक्रवार को डीसीपी ऋजुल रामलीला समितियां के साथ इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा स्थित निजी स्कूल में बैठक लेंगे और रूप रेखा पर चर्चा करेंगे।