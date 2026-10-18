Ghaziabad News: पत्नी को पीटने व धमकी देने का आरोप

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साहिबाबाद। भनेड़ा खुर्द गांव में घरेलू विवाद के दौरान पति ने महिला से मारपीट की। आरोप है कि विरोध करने पर उसने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। सुमन ने पुलिस को बताया कि उनके पति अजय को शराब पीने की लत है। नशे में वह अक्सर गाली-गलौज और मारपीट करता है। 13 अक्तूबर की शाम करीब साढ़े सात बजे अजय शराब पीकर घर पहुंचा। आरोप है कि उसने सुमन के साथ मारपीट की और उन्हें घर से निकालने का प्रयास किया। विरोध करने पर अजय ने चाकू दिखाकर धमकाया। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है। जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।