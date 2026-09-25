Ghaziabad News: चोरी की बाइक बेचने निकला आरोपी दबोचा

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लोनी। थाना अंकुर विहार पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोरी के आरोपी लोनी के चमन विहार निवासी कासिम (29) को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई बाइक बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार बाइक के संबंध में करावल नगर थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज है। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि कासिम ने पूछताछ में बताया कि वह नशे का आदी है। नशीला पदार्थ खरीदने के लिए ही उसने दिल्ली से बाइक चोरी कर उन्हें कम कीमत पर बेचता था। वह चोरी की बाइक को बेचने के लिए जा रहा था, तभी पुलिस की चेकिंग में पकड़ा गया।