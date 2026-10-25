Ghaziabad News: युवती का पीछा करने पर आरोपियों ने की थी सोनू की हत्या, दो गिरफ्तार, नाबालिग अभिरक्षा में

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एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि 23 अक्तूबर की देर रात को बंथला-चिरौड़ी मार्ग पर गोली मारकर चिरौड़ी निवासी सोनू (22) की हत्या कर दी गई थी। उसे शोएब ने फोन करके बुलाया था। सोनू के भाई मोइन की तहरीर पर लोनी पुलिस ने सलमान, शोएब और आजिम के अलावा एक नाबालिग के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने शुक्रवार रात को सर्विलांस और मैनुअल इनपुट की मदद से सलमान और शोएब निवासी चिरौड़ी को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ एक नाबालिग को भी अभिरक्षा में लिया है। एसीपी ने बताया कि हत्यारोपी सलमान ने बताया कि उसके मित्र की बहन का कॉलेज आते-जाते समय सोनू पीछा करता था। उसे कई बार समझाया भी था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। उसे शोएब ने कॉल करके चाउमीन की ठेली के पास बुलाकर भी समझाया था। इसके बावजूद वह नहीं माना तो हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया कि हत्यारोपी आजिम अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम दबिश दे रही है।पुलिस पूछताछ में सलमान ने बताया कि सोनू को समझाया गया। इससे कुछ दिन पहले भी सोनू को समझाया और नहीं मानने पर उससे झगड़ा हो गया था। इसके बाद हत्या की साजिश रची। सलमान और आजिम के अलावा नाबालिग ने लोनी से नए कपड़े, जूते व चेहरा छिपाने के लिए अंगोछा खरीदा। सलमान ने उसे बाइक चलाने को कहा और वह दोनों पीछे बैठ गए और वारदात को अंजाम दिया।