फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Accused in the abduction and rape of a teenage girl remains out of Khoda police's reach.

Ghaziabad News: किशोरी को अपहरण कर दुष्कर्म का आरोपी खोड़ा पुलिस की पकड़ से बाहर

Wed, 16 Sep 2026 02:05 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Accused in the abduction and rape of a teenage girl remains out of Khoda police's reach.
खोड़ा। एक कॉलोनी से अगवा कर किशोरी को बिहार में बंधक बनाकर पांच दिनों तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को खोड़ा पुलिस दो सप्ताह बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। घटना में शामिल आरोपी के दो परिजनों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। बावजूद इसके पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
विज्ञापन

बता दें कि शंकर विहार में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी को 29 अगस्त की सुबह घर से लापता हो गई थी। तीन दिन तक पीड़ित परिवार दिल्ली, नोएडा, फर्रुखाबाद, एटा में रिश्तेदारों के यहां तलाशते रहते, लेकिन किशोरी का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। एक सितंबर को पीड़ित पिता ने केस दर्ज कराया। बाद में उन्हें पड़ोस में रहने वाले आरोपी मदन सिंह (50) और गौतम कुमार (40) पर शक हुआ। पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी बेटी को चार सितंबर की सुबह पुस्ता पर छोड़ गए थे। उन्होंने बताया कि बेटी के लौटने पर बातचीत करने पर पता चला कि मदन ने गौतम की शादी कराने के लिए अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed