Ghaziabad News: किशोरी को अपहरण कर दुष्कर्म का आरोपी खोड़ा पुलिस की पकड़ से बाहर

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बता दें कि शंकर विहार में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी को 29 अगस्त की सुबह घर से लापता हो गई थी। तीन दिन तक पीड़ित परिवार दिल्ली, नोएडा, फर्रुखाबाद, एटा में रिश्तेदारों के यहां तलाशते रहते, लेकिन किशोरी का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। एक सितंबर को पीड़ित पिता ने केस दर्ज कराया। बाद में उन्हें पड़ोस में रहने वाले आरोपी मदन सिंह (50) और गौतम कुमार (40) पर शक हुआ। पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी बेटी को चार सितंबर की सुबह पुस्ता पर छोड़ गए थे। उन्होंने बताया कि बेटी के लौटने पर बातचीत करने पर पता चला कि मदन ने गौतम की शादी कराने के लिए अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। विज्ञापन

बता दें कि शंकर विहार में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी को 29 अगस्त की सुबह घर से लापता हो गई थी। तीन दिन तक पीड़ित परिवार दिल्ली, नोएडा, फर्रुखाबाद, एटा में रिश्तेदारों के यहां तलाशते रहते, लेकिन किशोरी का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। एक सितंबर को पीड़ित पिता ने केस दर्ज कराया। बाद में उन्हें पड़ोस में रहने वाले आरोपी मदन सिंह (50) और गौतम कुमार (40) पर शक हुआ। पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी बेटी को चार सितंबर की सुबह पुस्ता पर छोड़ गए थे। उन्होंने बताया कि बेटी के लौटने पर बातचीत करने पर पता चला कि मदन ने गौतम की शादी कराने के लिए अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

खोड़ा। एक कॉलोनी से अगवा कर किशोरी को बिहार में बंधक बनाकर पांच दिनों तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को खोड़ा पुलिस दो सप्ताह बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। घटना में शामिल आरोपी के दो परिजनों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। बावजूद इसके पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।